В Петербурге пропал 16-летний подросток

В Санкт-Петербурге уже два дня ищут 16-летнего Дмитрия Кузнецова. Подросток перестал выходить на связь 5 июня 2026 года, сообщает поисково-спасательный отряд Северо-Запад.

Ориентировка на пропавшего Дмитрия Кузнецова. Фото © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Дмитрий был одет в зелёную куртку, зелёную футболку, зелёные штаны и чёрные берцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении юноши, волонтёры просят сообщить инфоргу поиска.

Ранее Life.ru сообщал, что в Таиланде разыскивают гражданку России, которая перестала выходить на связь сразу после того, как родители перевели ей деньги на карту. Близкие опасаются, что девушку могли насильно вывезти на территорию соседнего государства для работы в нелегальном колл-центре.