Катер затонул на Усть-Илимском водохранилище, пропали 2 человека

Катер опрокинулся в акватории Усть-Илимского водохранилища неподалёку от посёлка Ершово. Инцидент произошёл вечером 5 июня. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерным судном в Иркутской области.

На момент происшествия на борту находились два человека. Их поиски продолжаются.

«Братской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания. Братским СОт Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, ход и результаты которого поставлены прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении.