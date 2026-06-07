ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 08:56

Катер затонул на Усть-Илимском водохранилище, пропали 2 человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Катер опрокинулся в акватории Усть-Илимского водохранилища неподалёку от посёлка Ершово. Инцидент произошёл вечером 5 июня. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерным судном в Иркутской области.

На момент происшествия на борту находились два человека. Их поиски продолжаются.

«Братской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания. Братским СОт Восточного МСУТ СК России возбуждено  уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, ход и результаты которого поставлены прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении.

Ночная рыбалка закончилась смертью: лодка врезалась в теплоход на Каме
Ночная рыбалка закончилась смертью: лодка врезалась в теплоход на Каме

Ранее катер с туристами опрокинулся на Байкале 19 мая в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту находились 18 человек, для которых был организован тур по акватории озера. По предварительным данным, судно перевернулось после резкого манёвра и начало тонуть, в результате погибли пять человек. Позже владельца катера арестовали, судоводителя отправили под домашний арест, а следствие продолжило устанавливать все обстоятельства трагедии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar