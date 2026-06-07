Катер затонул на Усть-Илимском водохранилище, пропали 2 человека
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Катер опрокинулся в акватории Усть-Илимского водохранилища неподалёку от посёлка Ершово. Инцидент произошёл вечером 5 июня. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерным судном в Иркутской области.
На момент происшествия на борту находились два человека. Их поиски продолжаются.
«Братской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания. Братским СОт Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, ход и результаты которого поставлены прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении.
Ранее катер с туристами опрокинулся на Байкале 19 мая в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту находились 18 человек, для которых был организован тур по акватории озера. По предварительным данным, судно перевернулось после резкого манёвра и начало тонуть, в результате погибли пять человек. Позже владельца катера арестовали, судоводителя отправили под домашний арест, а следствие продолжило устанавливать все обстоятельства трагедии.
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