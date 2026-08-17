«Гиблое» озеро в Брянске забрало ещё одну жизнь — это первокурсник из Африки
Студент из Африки утонул в озере Орлик-1 в Брянске, где гибнут первокурсники
Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин
В Брянске в озере Орлик-1 утонул 25-летний студент из Африки. Это уже не первая трагедия на «гиблом» водоёме, пишет Telegram-канал SHOT.
Молодой человек учился на первом курсе Брянского государственного университета, приехал в Россию за образованием. Накануне он пошёл купаться, но не вернулся. Друзья забили тревогу, а сегодня утром тело достали из воды.
При этом в прошлом году в этом же озере утонул 17-летний первокурсник строительного техникума. Он нырнул в запрещённом месте, и его тело нашли только на следующий день.
Ранее в Краснодаре подросток утонул во время тренировки по гребле на реке Кубань. Трагедия произошла на улице Кубанской, где находится федерация гребли. Школьник занимался меньше месяца. Во время тренировки ему разрешили зайти в воду в неположенном месте. Течение затянуло его под воду, и он погиб.
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