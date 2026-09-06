Никитин сообщил о сокращении времени ограничений в аэропортах России

Российские аэропорты стали быстрее возвращаться к нормальной работе после введения временных ограничений. Глава Минтранса Андрей Никитин связал это с координацией Росавиации, Минобороны и специальных служб. Об этом он сообщил в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Вы знаете, что в случае наличия риска для безопасности полета вводится план «Ковёр». Но при этом также, наверное, вы обратили внимание, что в последнее время «Ковры» стали гораздо короче. Это результат слаженной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны и другими специальными службами, и также наращиваются возможности по противодействию этим беспилотникам в зонах аэропортов», — сказал он.

Главным условием при любых подобных ситуациях остаётся безопасность пассажиров. Никитин подчеркнул, что у России имеются возможности для защиты транспортных объектов и противодействия беспилотным аппаратам.

Ранее сообщалось, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации имеют скорее пиарный характер. Защита воздушного пространства обеспечивается совместно гражданскими и военными структурами. При возникновении потенциальных рисков специалисты вводят временные ограничения на полёты.