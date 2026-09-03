Минтранс дал иностранным авиакомпаниям разъяснения после угроз Зеленского

Иностранные авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Россию, получили необходимые разъяснения после угроз Владимира Зеленского. Об этом журналистам на полях ВЭФ сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По словам Никитина, представители зарубежных авиакомпаний самостоятельно обратились в российское ведомство за необходимыми пояснениями.

«Это абсолютно незаконное требования, и большинство, абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию — они работают с нами в очень тесном режиме и понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полётов», — сказал он.

Ранее в Минтрансе заявили, что Россия не ожидает серьёзных нарушений в работе гражданской авиации на фоне угроз со стороны Киева. Ведомство при этом поддерживает тесное взаимодействие с Минобороны и Росгвардией. Такая координация позволит не допустить значительных сбоев в воздушном сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что из-за массового использования дронов воздушное пространство России станет «опасным» и по сути будет «закрыто». Он призвал зарубежных перевозчиков и страховщиков учитывать эти риски. В Кремле на это отреагировали жёстко: Владимир Путин назвал подобные заявления «актом государственного терроризма», подчеркнув, что диалог с террористами вести нельзя. Официальный представитель МИД Мария Захарова также обвинила Киев в террористической деятельности на международном уровне.