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Опубликовано 2 сентября, 12:53
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«Полная профанация»: Майор ВВС разобрал угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией

Майор ВВС Краснопёров объяснил, может ли Киев «закрыть небо» над Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сделать российское небо фактически недоступным для гражданской авиации Украина не сможет, а временные ограничения в аэропортах из-за беспилотников и целенаправленная атака на пассажирский самолёт — принципиально разные ситуации. Об этом в беседе с Life.ru рассказал лётчик-инструктор, майор ВВС и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров. Как профессионального военного лётчика Life.ru попросил его разобрать, что в действительности означает угроза «закрыть небо» и какие риски существуют для гражданских бортов.

«С точки зрения Зеленского, это угроза закрыть небо России. Но это, конечно, полная профанация, и вряд ли это всё будет. Это просто очередная утка Зеленского. Ему надо что-то сказать для иностранной прессы, он это и делает», — заявил Краснопёров.

По словам собеседника Life.ru, сейчас важно не смешивать временное закрытие аэродромов при угрозе БПЛА с возможностью поражать самолёты непосредственно в воздухе. В первом случае ограничения вводятся для того, чтобы исключить опасное сближение гражданского борта с беспилотником во время взлёта или посадки.

Одно дело, когда беспилотники летят на высоте 100—200 метров в сторону своих целей и пролетают в районе наших аэродромов. Естественно, самолёты в это время снижаются на посадку, и есть опасность столкновения. Поэтому самолёты сажают на землю или просто закрывают аэродром до той поры, пока эти беспилотники не пролетят

Андрей Краснопёров

майор ВВС

Одно дело, когда беспилотники летят на высоте 100—200 метров в сторону своих целей и пролетают в районе наших аэродромов. Естественно, самолёты в это время снижаются на посадку, и есть опасность столкновения. Поэтому самолёты сажают на землю или просто закрывают аэродром до той поры, пока эти беспилотники не пролетят
Одно дело, когда беспилотники летят на высоте 100—200 метров в сторону своих целей и пролетают в районе наших аэродромов. Естественно, самолёты в это время снижаются на посадку, и есть опасность столкновения. Поэтому самолёты сажают на землю или просто закрывают аэродром до той поры, пока эти беспилотники не пролетят

Совсем другой сценарий, продолжил Краснопёров, — намеренная атака непосредственно на воздушное судно. Для этого, по его словам, потребуются другие средства поражения, а преднамеренный удар по гражданскому самолёту эксперт назвал бы террористическим актом.

«Когда заявляют, что будут закрывать небо, это целенаправленный удар по самолёту, а это немножко другое. Другие ракеты и другой способ уничтожения — это называется терроризм», — отметил он.

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При этом Краснопёров считает нереалистичным сценарий, при котором Украина сможет перекрыть российское воздушное пространство целиком. По его оценке, этому мешают как ограниченная дальность средств поражения, так и недостаток необходимых боеприпасов у Киева.

В то же время лётчик призвал не исключать попыток создать локальную угрозу уже внутри России. В качестве примера он напомнил атаки на военные аэродромы с использованием беспилотников, которые запускались с автомобилей. По мнению Краснопёрова, именно подобные действия требуют усиленных мер защиты, однако они не равнозначны возможности «закрыть» всё российское небо.

«Естественно, гражданская авиация должна быть защищена с точки зрения ПВО, поскольку летают люди, пассажиры, которые к военным никакого отношения не имеют. Эти угрозы Зеленского направлены именно на то, чтобы запугать людей и посеять панику. Но в данной ситуации это всё не имеет под собой никакой почвы», — заключил эксперт.

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Поводом для комментария стало заявление Владимира Зеленского, который предупредил иностранные авиакомпании, использующие воздушное пространство России, что оно якобы становится «полностью опасным» из-за активности украинских беспилотников. При этом он отдельно утверждал, что Украина не представляет угрозы непосредственно для гражданских рейсов.

Российский Минтранс после этих слов заявил, что меры безопасности полётов и аэропортов постоянно совершенствуются, а профильные структуры взаимодействуют в том числе с Минобороны и Росгвардией.

Накануне Зеленский начал угрожать международной авиации из-за дронов над Россией: он предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское небо будет «де-факто» закрываться. Президент Владимир Путин уже назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и заявил, что наша страна найдёт, чем ответить.

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Ольга Годуненко
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