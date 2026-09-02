«Полная профанация»: Майор ВВС разобрал угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией

Сделать российское небо фактически недоступным для гражданской авиации Украина не сможет, а временные ограничения в аэропортах из-за беспилотников и целенаправленная атака на пассажирский самолёт — принципиально разные ситуации. Об этом в беседе с Life.ru рассказал лётчик-инструктор, майор ВВС и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров. Как профессионального военного лётчика Life.ru попросил его разобрать, что в действительности означает угроза «закрыть небо» и какие риски существуют для гражданских бортов.

«С точки зрения Зеленского, это угроза закрыть небо России. Но это, конечно, полная профанация, и вряд ли это всё будет. Это просто очередная утка Зеленского. Ему надо что-то сказать для иностранной прессы, он это и делает», — заявил Краснопёров.

По словам собеседника Life.ru, сейчас важно не смешивать временное закрытие аэродромов при угрозе БПЛА с возможностью поражать самолёты непосредственно в воздухе. В первом случае ограничения вводятся для того, чтобы исключить опасное сближение гражданского борта с беспилотником во время взлёта или посадки.

Одно дело, когда беспилотники летят на высоте 100—200 метров в сторону своих целей и пролетают в районе наших аэродромов. Естественно, самолёты в это время снижаются на посадку, и есть опасность столкновения. Поэтому самолёты сажают на землю или просто закрывают аэродром до той поры, пока эти беспилотники не пролетят Андрей Краснопёров майор ВВС

Совсем другой сценарий, продолжил Краснопёров, — намеренная атака непосредственно на воздушное судно. Для этого, по его словам, потребуются другие средства поражения, а преднамеренный удар по гражданскому самолёту эксперт назвал бы террористическим актом.

«Когда заявляют, что будут закрывать небо, это целенаправленный удар по самолёту, а это немножко другое. Другие ракеты и другой способ уничтожения — это называется терроризм», — отметил он.

При этом Краснопёров считает нереалистичным сценарий, при котором Украина сможет перекрыть российское воздушное пространство целиком. По его оценке, этому мешают как ограниченная дальность средств поражения, так и недостаток необходимых боеприпасов у Киева.

В то же время лётчик призвал не исключать попыток создать локальную угрозу уже внутри России. В качестве примера он напомнил атаки на военные аэродромы с использованием беспилотников, которые запускались с автомобилей. По мнению Краснопёрова, именно подобные действия требуют усиленных мер защиты, однако они не равнозначны возможности «закрыть» всё российское небо.

«Естественно, гражданская авиация должна быть защищена с точки зрения ПВО, поскольку летают люди, пассажиры, которые к военным никакого отношения не имеют. Эти угрозы Зеленского направлены именно на то, чтобы запугать людей и посеять панику. Но в данной ситуации это всё не имеет под собой никакой почвы», — заключил эксперт.

Поводом для комментария стало заявление Владимира Зеленского, который предупредил иностранные авиакомпании, использующие воздушное пространство России, что оно якобы становится «полностью опасным» из-за активности украинских беспилотников. При этом он отдельно утверждал, что Украина не представляет угрозы непосредственно для гражданских рейсов.

Российский Минтранс после этих слов заявил, что меры безопасности полётов и аэропортов постоянно совершенствуются, а профильные структуры взаимодействуют в том числе с Минобороны и Росгвардией.

Накануне Зеленский начал угрожать международной авиации из-за дронов над Россией: он предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское небо будет «де-факто» закрываться. Президент Владимир Путин уже назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и заявил, что наша страна найдёт, чем ответить.