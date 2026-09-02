«Мы найдём, чем ответить»: Коц объяснил главный сигнал в словах Путина после угроз Киева

Военкор Александр Коц обратил внимание на слова о возможном ответе России на угрозы воздушного терроризма. По его мнению, эта часть заявления стала главным сигналом для Киева и Брюсселя. Военкор отметил, что этим заявлением был снят вопрос о возможной личной встрече с украинской стороной, поскольку переговоры, по его оценке, невозможны в условиях подобных угроз.

Коц также обратил внимание на слова Путина о том, что российская сторона до сих пор не наносила ударов по высшему руководству Украины. По мнению военкора, это заявление показывает, что Москва сохраняет определённые ограничения в своих действиях.

При этом журналист считает, что дальнейшие попытки Киева создать угрозы для России могут привести к более серьёзным последствиям. Он напомнил, что Москва уже отвечала на предыдущие действия украинской стороны, и предположил, что новые меры могут оказаться более масштабными.

«Как мы ответили на 40 потужных дней Зеленского сегодня видно из Космоса. Как ответим на попытки закрыть над Россией небо? Так, чтобы сегодняшние ответы показались детской шалостью со спичками», — написал Коц.

Ранее Путин назвал возможные угрозы безопасности пассажирских самолётов проявлением государственного терроризма, комментируя слова Владимира Зеленского о рисках полётов над Россией из-за украинских дронов. Президент отметил, что лично не слышал этих заявлений, однако подчеркнул: если они действительно прозвучали, то речь идёт о попытке запугивания, особенно на фоне стремления украинской стороны к возобновлению диалога и встречам на высшем уровне. По словам Путина, с террористами переговоров не ведут.