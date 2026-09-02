Угрозы Зеленского — не повод не платить: Юрист рассказал, как отсудить до 750 тысяч рублей у турецких авиакомпаний

Ссылки авиакомпании на ситуацию в воздушном пространстве недостаточно, чтобы избежать ответственности за задержку рейса. Юрист Эмиль Халимов рассказал Life.ru, какие выплаты могут получить пассажиры турецких авиакомпаний и что потребуется для взыскания денег.

Ссылка на ситуацию с воздушным пространством сама по себе не освобождает перевозчика от ответственности. Статья 120 Воздушного кодекса Российской Федерации возлагает бремя доказывания на авиакомпанию, которая должна показать, что просрочка рейса вызвана непреодолимой силой, устранением неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иными обстоятельствами, не зависящими от перевозчика. Эмиль Халимов Юрист

При этом общая ссылка на обстановку в небе может оказаться недостаточной, если другие самолёты в Москву в то же время продолжали вылетать. Подтвердить это можно сведениями с табло аэропорта или данными Росавиации. За каждый час просрочки доставки пассажира российские нормы предусматривают штраф в размере 100 рублей. Его максимальный размер ограничен половиной стоимости перевозки. Кроме того, клиент вправе потребовать возмещения реального ущерба — например, денег, потраченных на питание, связь или проживание, если гостиницу ему не предоставили.

Для международных перелётов применяется Монреальская конвенция 1999 года, ратифицированная Россией Федеральным законом № 52-ФЗ от 3 апреля 2017 года. Документ не устанавливает фиксированную выплату за сам факт задержки, однако ограничивает ответственность перевозчика примерно 6303 специальными правами заимствования МВФ. Действующий с декабря 2024 года лимит составляет около 750 тысяч рублей на одного пассажира по текущему курсу. В пределах этой суммы необходимо подтвердить размер понесённых убытков.

Избежать ответственности перевозчик сможет, если докажет, что принял все возможные меры для предотвращения последствий задержки либо сделать это объективно было невозможно. Пассажиру следует сохранить посадочный талон с указанием времени, запросить у авиакомпании справку о фактическом вылете и не удалять переписку с перевозчиком. После этого можно направить письменную претензию с требованием выплатить предусмотренный статьёй 120 штраф и компенсировать подтверждённые расходы, приложив соответствующие документы.

Обращаться в суд другой страны при этом необязательно. Если конечным пунктом международной перевозки была Москва, статья 33 Монреальской конвенции позволяет подать иск в российском суде. С сорванными стыковками внутри России всё зависит от того, как оформлялась поездка. При единой брони и сквозной регистрации багажа ответственность за нарушение соединения можно предъявлять авиакомпании, задержавшей первый рейс. Если же билеты приобретались отдельно, международный перевозчик не отвечает автоматически за внутренний сегмент. Тогда пассажиру потребуется доказать связь между первой задержкой и пропущенной стыковкой либо обратиться к перевозчику второго рейса или страховщику.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Pegasus изменила расписание полётов в московский аэропорт Внуково и обратно. На 2 сентября турецкий лоукостер отменил шесть рейсов на прилёт и ещё шесть на вылет. При этом других дат изменения пока не коснулись.