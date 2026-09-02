Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 08:22

«На все угрозы ответы есть»: Минтранс пообещал не дать авиации «встать»

Минтранс: Россия ответит на угрозы Украине в сфере авиасообщения

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Россия совершенствует меры безопасности полётов и аэропортов, чтобы оперативно реагировать на угрозы авиасообщению. Об этом на ВЭФ-2026 заявил глава Минтранса Андрей Никитин, комментируя заявления Владимира Зеленского.

«Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полётов и безопасности аэропортов и на всё это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», — сказал он.

По словам Никитина, российские ведомства действуют в тесной координации для предотвращения возможных угроз гражданской авиации. Росавиация поддерживает постоянный оперативный контакт со специальными службами и Министерством обороны. Отдельно министр подчеркнул, что на возникающие угрозы реагируют своевременно. При этом, по его оценке, проводить специальное совещание по этому вопросу сейчас необходимости нет.

В Минтрансе также рассчитывают, что ситуация не приведёт к серьёзным перебоям в работе гражданской авиации. Никитин отметил, что профильные структуры взаимодействуют не только с Минобороны, но и с Росгвардией. Такая координация, по его словам, должна позволить сохранить стабильную работу авиасообщения.

В России могут изменить стратегию СВО после угроз Зеленского гражданской авиации
В России могут изменить стратегию СВО после угроз Зеленского гражданской авиации

Ранее Зеленский заявил о планах создать угрозы для российского воздушного пространства с помощью беспилотников. Активность дронов якобы делает российское небо небезопасным для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Минтранс РФ
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Андрей Никитин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar