«На все угрозы ответы есть»: Минтранс пообещал не дать авиации «встать»

Россия совершенствует меры безопасности полётов и аэропортов, чтобы оперативно реагировать на угрозы авиасообщению. Об этом на ВЭФ-2026 заявил глава Минтранса Андрей Никитин, комментируя заявления Владимира Зеленского.

«Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полётов и безопасности аэропортов и на всё это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», — сказал он.

По словам Никитина, российские ведомства действуют в тесной координации для предотвращения возможных угроз гражданской авиации. Росавиация поддерживает постоянный оперативный контакт со специальными службами и Министерством обороны. Отдельно министр подчеркнул, что на возникающие угрозы реагируют своевременно. При этом, по его оценке, проводить специальное совещание по этому вопросу сейчас необходимости нет.

В Минтрансе также рассчитывают, что ситуация не приведёт к серьёзным перебоям в работе гражданской авиации. Никитин отметил, что профильные структуры взаимодействуют не только с Минобороны, но и с Росгвардией. Такая координация, по его словам, должна позволить сохранить стабильную работу авиасообщения.

Ранее Зеленский заявил о планах создать угрозы для российского воздушного пространства с помощью беспилотников. Активность дронов якобы делает российское небо небезопасным для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.