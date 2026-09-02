В России могут изменить стратегию СВО после угроз Зеленского гражданской авиации

Россия может пересмотреть подход к проведению специальной военной операции в случае атак на гражданскую авиацию, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Газете.ru», комментируя угрозы в адрес международных авиакомпаний, летающих над территорией России.

Парламентарий заявил, что возможные удары по воздушному транспорту будут рассматриваться как террористические действия. По его словам, в такой ситуации изменится характер ответных мер.

«Если будут проводиться террористические акты (а это уже заявка на государственный терроризм), тогда будет несколько иная постановка вопроса. Я думаю, будет изменение стратегии проведения специальной военной операции», — подчеркнул Колесник.

Депутат отметил, что сейчас российская сторона наносит удары по военным объектам на Украине, стараясь минимизировать риски для мирного населения.

По словам Колесника, в случае угроз для российской и международной гражданской авиации Россия будет сосредоточена на уничтожении средств, которые могут использоваться для подобных атак.

Парламентарий также призвал зарубежные авиакомпании учитывать возможные риски и обратить внимание на заявления украинской стороны. Он подчеркнул, что Россия, по его мнению, продолжает обеспечивать безопасность международного авиасообщения на фоне возможных террористических угроз.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах усилить угрозы для воздушного пространства России с использованием беспилотников. По его словам, из-за активности БПЛА полёты над российской территорией могут стать небезопасными для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.