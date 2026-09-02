Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов между Стамбулом и Внуково 2 сентября

Авиакомпания Pegasus приостановила выполнение части рейсов в московский аэропорт Внуково и обратно. Об этом рассказали представители воздушной гавани.

Турецкий лоукостер отменил шесть рейсов на прилёт и шесть на вылет из Внуково. Согласно заявлению пресс-службы аэропорта, изменения в расписании коснулись только 2 сентября, на другие даты отмен пока нет.

Пассажирам, чьи планы нарушились, перевозчик предложил два варианта: обменять билеты на другие числа или оформить полный возврат средств. При этом в авиагавани подчеркнули, что не располагают данными о том, будто бы сотрудники Pegasus сообщали клиентам об отмене рейсов иных компаний.

Остальные авиаперевозчики продолжают работу в штатном режиме. По последним сведениям Внуково, из турецких городов благополучно прибыли 16 бортов.

В пресс-службе напомнили о ночных ограничениях на полёты. Ранее уже случалось, что лайнеры, вылетевшие из Турции, были вынуждены разворачиваться обратно после введения запрета на приём судов. Однако часть турецких компаний и тогда не прекращала полёты.

Ограничения в воздушной гавани действовали ночью. Росавиация в 2:44 мск предупреждала о возможных сдвигах в графике, а к 5:54 мск сняла все запреты на приём и выпуск самолетов.

Ночью и утром столичный регион подвергся атаке беспилотников. Мэр Сергей Собянин докладывал о ликвидации БПЛА, летевших на Москву. По данным Минобороны, всего над регионами России уничтожили 130 дронов.