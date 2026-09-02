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Опубликовано 2 сентября, 05:23

ПВО разнесла в щепки рой из 130 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об отражении ночной атаки 130 украинских БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт беспилотников. Согласно сводке оборонного ведомства, инцидент произошёл в период с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в МО.

Удары пришлись по широкому спектру территорий. В список пострадавших от налёта субъектов вошли Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Тамбовская и Тульская области.

Также активность неприятеля фиксировали в Подмосковье, Крыму и Краснодарском крае. Помимо материковых участков, работа зенитчиков велась над акваторией Чёрного моря.

О пострадавших на земле и разрушениях инфраструктуры в официальном сообщении не упоминается. Ситуация находится под контролем дежурных служб.

В Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в Кашарском и Шолоховском районах
В Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в Кашарском и Шолоховском районах

Ранее сообщалось, что над девятью районами Ростовской области сбили около 40 беспилотников ВСУ за ночь. Под удар попали Каменский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонской, Боковский, Кашарский и Милютинский районы.

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Оксана Попова
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