ПВО разнесла в щепки рой из 130 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт беспилотников. Согласно сводке оборонного ведомства, инцидент произошёл в период с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в МО.

Удары пришлись по широкому спектру территорий. В список пострадавших от налёта субъектов вошли Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Тамбовская и Тульская области.

Также активность неприятеля фиксировали в Подмосковье, Крыму и Краснодарском крае. Помимо материковых участков, работа зенитчиков велась над акваторией Чёрного моря.

О пострадавших на земле и разрушениях инфраструктуры в официальном сообщении не упоминается. Ситуация находится под контролем дежурных служб.

Ранее сообщалось, что над девятью районами Ростовской области сбили около 40 беспилотников ВСУ за ночь. Под удар попали Каменский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонской, Боковский, Кашарский и Милютинский районы.