В Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в Кашарском и Шолоховском районах
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В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Кашарском и Шолоховском районах. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Данные будут уточняться, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее линия электропередачи, расположенная на территории Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, была повреждена в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Кроме того, в результате удара БПЛА квадрокоптерного типа по территории частного домовладения, пострадала теплица. Атака беспилотников также была направлена на припаркованный автомобиль «ВАЗ-21124», в результате чего транспортное средство получило механические повреждения.
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