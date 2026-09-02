Человек пострадал при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино Белгородской области
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Один человек пострадал в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.
«В городе Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину со слепым осколочным ранением надплечья и акубаротравмой доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сказано в сообщении.
Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль в результате атаки был разбит, добавили в оперштабе.
Ранее трое мужчин получили акубаротравмы во время атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Шебекино Белгородской области. Двое из них находились в грузовых автомобилях, ещё один обратился за помощью после взрыва FPV-дрона на дороге. Двух пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи их оставили на амбулаторном лечении. Ещё один мужчина самостоятельно пришёл в Шебекинскую ЦРБ и вскоре был отпущен домой.
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