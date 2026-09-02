Угрозы Киева не работают: В Росавиации раскрыли реальную ситуацию с полётами над РФ
Росавиация: Гражданская авиация РФ продолжает стабильную и безопасную работу
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Российская гражданская авиация функционирует в штатном режиме, несмотря на угрозы из Киева. Такую оценку ситуации дал глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с изданием «Коммерсант».
По его словам, высказывания о небезопасности воздушного пространства страны звучат уже не первый год. Ядров подчеркнул, что подобные заявления являются не чем иным, как терроризмом в чистом виде.
При этом руководитель ведомства отметил положительную динамику: список государств, с которыми налажено прямое авиасообщение, продолжает расширяться. Перевозки выполняются без сбоев.
Чиновник заверил, что профильные структуры делают всё необходимое для защиты полетов. Обеспечение безопасности находится в безусловном приоритете. Соответствующая информация регулярно направляется зарубежным партнерам и перевозчикам.
Причиной для комментария стало вчерашнее заявление Владимира Зеленского. Украинский главарь утверждал, что небо над РФ становится опасным для самолётов из-за беспилотников и вскоре будет де-факто закрыто. Владимир Путин назвал такие угрозы заявкой на государственный терроризм.
Ранее в Минтрансе заявили, что РФ ответит на угрозы Украине в сфере авиасообщения. По словам министра Андрея Никитина, российские ведомства действуют в тесной координации для предотвращения возможных угроз гражданской авиации.
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