Концерт Татьяны Булановой в Сочи прервали из-за угрозы атаки БПЛА

Концерт Татьяны Булановой прервали из-за угрозы атаки беспилотников и безэкипажных катеров. Выступление проходило в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Об этом сообщили очевидцы, видео с места появилось в социальных сетях.

Певица успела исполнить только часть программы. После поступления сигнала тревоги организаторы остановили концерт и начали выводить людей из зала.

Зрители покинули трибуны в соответствии с требованиями безопасности. Во время эвакуации посетители продолжили аплодировать артистке.

Ранее на набережной Сочи произошло возгорание в результате атаки БЭК Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно предварительным данным оперштаба, из-за атаки безэкипажных катеров пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.