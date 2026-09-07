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Опубликовано 6 сентября, 22:03

В США отменили два концерта российского скрипача Вадима Репина

Обложка © X / Annapolis Symphony

Обложка © X / Annapolis Symphony

Два концерта российского скрипача Вадима Репина отменили в США в штате Мэриленд. Аннаполисский симфонический оркестр отказался от выступлений, которые планировали провести 6 и 7 ноября. Об этом говорится в официальном сообщении коллектива.

«Оркестр и господин Репин пришли к выводу, что нынешняя ситуация не способствует успешному сотрудничеству и не отвечает интересам посетителей ASO, для которых беспрепятственное наслаждение живой музыкой является наивысшим приоритетом», указано в сообщении.

В конце августа посольство Украины в США призвало отменить выступления Репина. Дипломатическое представительство выступило с соответствующим обращением после анонса концертов российского музыканта.

Родион Газманов выступил против концертов Канье Уэста в Петербурге
Родион Газманов выступил против концертов Канье Уэста в Петербурге

В России тем временем продолжают обсуждать судьбу концерта американского рэпера Канье Уэста, известного как Ye, в Санкт-Петербурге. Ранее организаторы из Say Agency подтвердили, что артист выступит в городе. Сейчас команда готовит документы, необходимые для проведения мероприятия. В Say Agency также опровергли информацию о возможной замене Уэста российским исполнителем SHAMAN. Организаторы заявили, что слухи о таком сценарии не соответствуют действительности.

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Лия Мурадьян
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