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Регион
Опубликовано 1 сентября, 08:49

Родион Газманов выступил против концертов Канье Уэста в Петербурге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Певец Родион Газманов высказался против выступлений американского рэпера Канье Уэста (Ye) в России. Свою позицию он объяснил в беседе с ТАСС.

«Я резко против его выступления в России. Человек, который продавал футболки с нацистской символикой, не должен выступать в России, тем более в Санкт-Петербурге, который пережил блокаду», — сказал Газманов.

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Рэпер Icegergert сомневается, что концерты Канье Уэста в России состоятся
Рэпер Icegergert сомневается, что концерты Канье Уэста в России состоятся

По словам певца, он не выступает против приезда в Россию западных звёзд как таковых. Однако в случае с Уэстом Газманов считает проведение концертов недопустимым из-за связанного с рэпером скандала с нацистской символикой.

Заявление прозвучало на полях XI Восточного экономического форума во Владивостоке. Выступления Уэста ранее анонсировали в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября.

В конце августа вокруг шоу возникла неопределённость. «Газпром Арена» сообщила, что договор аренды с организаторами не был заключён, тогда как концертное агентство Say Agency настаивало, что выступления не отменены.

Канье всё-таки едет: Организаторы подтвердили концерт рэпера в Петербурге
Канье всё-таки едет: Организаторы подтвердили концерт рэпера в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал, что организаторы со своей стороны подписали договор и ожидали подписи площадки. В Say Agency утверждали, что подготовка к выступлению продолжается.

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Марина Фещенко
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