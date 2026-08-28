Канье всё-таки едет: Организаторы подтвердили концерт рэпера в Петербурге

Концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге состоится. Запрета на проведение шоу нет, сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса. Информацию также подтвердили в Say Agency, которое занимается организацией выступления.

Глава агентства Анна Субчева рассказала, что со стороны организаторов договор уже подписан. Теперь они ожидают подписи от площадки. По её словам, Say Agency не отменяло и не переносило концерт и продолжало готовить выступление на первоначально заявленные даты.

«С нашей стороны он подписан, ждём сегодня от площадки подписанного договора. Позиция агентства всегда была без изменений», — сказала Субчева.

Она добавила, что возникшие ранее сложности были связаны не с организаторами, а с площадкой. При этом, по её словам, ранее от неё было получено разрешение на анонс концерта и начало продажи билетов.

Субчева утверждает, что технические вопросы со стороны площадки теперь урегулированы и подготовка к концерту продолжается.

24 августа «Газпром Арена» заявила, что не может принять концерты Канье Уэста без подписанного договора аренды. Организаторы при этом настаивали, что шоу не отменены, а договор должен быть оформлен отдельно. Позже Life.ru писал, что концерт оставался в официальном графике мирового тура Канье Уэста, несмотря на спор вокруг площадки.