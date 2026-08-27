«Покажем американцам настоящую РФ»: Милонов вступился за Канье Уэста и призвал не отменять концерты
Милонов: Нельзя запрещать Канье Уэсту выступить в РФ после анонса концерта
Обложка © ТАСС / Evan Agostini/Invision/AP, NEWS.ru / Сергей Петров
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против возможной отмены петербургских концертов американского рэпера Канье Уэста и предложил подключить к ситуации Минкульт. По мнению парламентария, приезд мировой звезды можно использовать, чтобы изменить представления западной аудитории о России. Свою позицию он изложил в беседе с Общественной Службой Новостей.
Милонов назвал происходящее вокруг шоу «издевательством»: сначала концерты широко анонсировали, после чего возникла неопределённость с площадкой. Депутат считает, что зрителям необходимо как можно скорее объяснить, состоятся ли выступления.
«Начнём с того, что это уже издевательство, когда сначала громко заявляют о концерте, потом его пытаются отменить», — указал Милонов.
Отдельно парламентарий предложил рассматривать приезд Уэста как возможность показать зарубежной аудитории современную Россию. По его мнению, визит популярного американского исполнителя способен разрушить распространённые на Западе стереотипы о стране.
Милонов также отметил, что сам рэпер сейчас сталкивается с серьёзной критикой в США, но при этом, по его оценке, не демонстрирует намерения выступать против России — в отличие от некоторых западных артистов, отказавшихся от российских гастролей.
При этом судьба шоу остаётся неопределённой. «Газпром Арена» заявляла, что без подписанного договора принять концерты 10 и 11 октября не сможет, тогда как организаторы утверждают, что выступления Ye пока не отменены. Ранее Life.ru сообщал, что организаторы продолжают подготовку двух концертов Канье Уэста и поддерживают связь с артистом. По их словам, официального решения об отмене шоу пока нет.
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