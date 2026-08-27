«Покажем американцам настоящую РФ»: Милонов вступился за Канье Уэста и призвал не отменять концерты

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против возможной отмены петербургских концертов американского рэпера Канье Уэста и предложил подключить к ситуации Минкульт. По мнению парламентария, приезд мировой звезды можно использовать, чтобы изменить представления западной аудитории о России. Свою позицию он изложил в беседе с Общественной Службой Новостей.

Милонов назвал происходящее вокруг шоу «издевательством»: сначала концерты широко анонсировали, после чего возникла неопределённость с площадкой. Депутат считает, что зрителям необходимо как можно скорее объяснить, состоятся ли выступления.

«Начнём с того, что это уже издевательство, когда сначала громко заявляют о концерте, потом его пытаются отменить», — указал Милонов.

Отдельно парламентарий предложил рассматривать приезд Уэста как возможность показать зарубежной аудитории современную Россию. По его мнению, визит популярного американского исполнителя способен разрушить распространённые на Западе стереотипы о стране.

Милонов также отметил, что сам рэпер сейчас сталкивается с серьёзной критикой в США, но при этом, по его оценке, не демонстрирует намерения выступать против России — в отличие от некоторых западных артистов, отказавшихся от российских гастролей.