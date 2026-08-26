«Какая-то новая секта»: В Госдуме высказались о споре вокруг концерта Канье Уэста

Депутат Госдумы Евгений Попов раскритиковал противников возможного концерта Канье Уэста в России. В своём телеграм-канале он назвал их «новой сектой».

«Какая-то новая секта нарисовалась. Борцунов с концертом Канье. Какие-то они странные все», — написал Попов.

Поводом для высказывания стал спор вокруг выступлений американского рэпера в Санкт-Петербурге. В середине августа стало известно, что Уэст планирует дать два концерта на «Газпром Арене» осенью.

После этого вокруг мероприятия возникла неопределённость. Представители площадки заявили, что договор аренды со стадионом не был заключён, а организаторы начали продвижение шоу и продажу билетов до завершения всех согласований.

В агентстве SAY Agency при этом утверждали, что переговоры продолжаются и договор с площадкой должен быть подписан позднее. Организаторы также заявляли, что артист уже получил аванс за выступление.

Напомним, что концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге пока не отменён — «Газпром Арена» заявила, что ведёт переговоры с организаторами шоу. При этом проведение выступления, вероятно, потребует переноса дат.