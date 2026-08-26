Фанаты Flo Rida начали судиться с агентством, организовавшим концерт Канье Уэста

Поклонники Flo Rida судятся с организаторами его российского концерта SayAgency из-за переноса шоу. Как сообщает Baza, один из фанатов уже выиграл дело: он получил компенсацию в 19 тысяч рублей, что почти в четыре раза больше цены его билета (5 тысяч рублей).

Итоговая сумма компенсации включила в себя стоимость билета, 5 тысяч рублей неустойки за задержку, 1 тысячу рублей в качестве возмещения морального вреда, штраф в размере 5,5 тысячи рублей, а также 2,5 тысячи рублей на оплату нотариальных услуг.

Концерт, изначально запланированный на март, был перенесён на май. Часть зрителей, не сумевших подстроиться под новые даты, потребовали вернуть деньги. К SayAgency готовятся иски от других пострадавших: в профильном чате уже объединились 28 человек. Они намерены действовать через досудебные претензии и процедуру чарджбэка (оспаривания платежей) в банках.

Ранее Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста не станут переносить из Санкт-Петербурга в Москву или Екатеринбург. Организаторы продолжают решать вопрос с «Газпром Ареной». Перед этим руководство стадиона сообщило, что не заключало договор аренды для проведения концертов. А уже позднее организаторы отметили, что концерты всё ещё остаются в планах. По их словам, они поддерживают связь с артистом и работают над проведением двух выступлений.