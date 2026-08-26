Концерт Tyga в Екатеринбурге неожиданно перенесли после истории с Канье Уэстом

Выступление американского рэп-исполнителя Tyga в Екатеринбурге, запланированное на 28 августа, не состоится в назначенный срок. Информацию о переносе концерта на площадке «Summer stage теле-клуб» ТАСС подтвердила исполнительный директор Tele-club Group Дарина Романова. Она подчеркнула, что компания выступает лишь арендодателем площадки и не несёт ответственности за организацию мероприятия.

Согласно информации, опубликованной в официальном сообществе Tele-club в социальной сети «ВКонтакте», актуальные сведения о дате и площадке проведения мероприятия будут предоставлены позднее.

Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон, известный под псевдонимом Tyga, появился на свет 19 ноября 1989 года в Калифорнии. В своем творчестве артист сочетает элементы хип-хопа, поп-рэпа, трэпа и вест-кост-рэпа. За свою карьеру он добился заметных успехов: в 2011 году его трек «Deuces» претендовал на «Грэмми», а в 2014-м он стал обладателем World Music Awards как лучший рэп-исполнитель. Среди его работ выделяется альбом «The Gold Album: 18th Dynasty» (2015), созданный при участии Канье Уэста в качестве продюсера, а также популярный микстейп «Fan of a Fan», записанный совместно с Крисом Брауном.

Ранее Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста не станут переносить из Санкт-Петербурга в Москву или Екатеринбург. Организаторы продолжают решать вопрос с «Газпром Ареной». Перед этим руководство стадиона сообщило, что не заключало договор аренды для проведения концертов. А уже позднее организаторы отметили, что концерты всё ещё остаются в планах. По их словам, они поддерживают связь с артистом и работают над проведением двух выступлений.