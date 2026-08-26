«Неудачный рифмоплёт»: Лоза обрадовался возможному срыву концерта Канье Уэста в Петербурге

Певец и композитор Юрий Лоза с трудом скрывает удовлетворение от новостей о возможном срыве концертов Канье Уэста в Петербурге, запланированных на 10 и 11 октября. В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза обрушился с критикой не столько на самого рэпера, сколько на российскую публику, скупившую билеты за сотни тысяч рублей. По его мнению, лишь единицы из тех, кто собрался на концерт, знают хотя бы пару строк из песен Уэста.

«В чем прикол? В том, что к нам приехал очередной американец и мы все как мухи на дерьмо слетаемся? Грош цена тогда тому патриотизму, который проповедуют наши власти, если все так рвутся на концерт человека, которого даже в собственной стране не уважают и практически запрещают», — заявил музыкант.

Он добавил, что никогда не слушал хиты экс-супруга Ким Кардашьян, потому что там «нечего слушать», и назвал Уэста «неудачным рифмоплётом». По словам Лозы, он предпочитает мелодию, а не стишки, поэтому на подобные выступления не ходит.

Ранее Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста не станут переносить из Санкт-Петербурга в Москву или Екатеринбург. Организаторы продолжают решать вопрос с «Газпром Ареной». Перед этим руководство стадиона сообщило, что не заключало договор аренды для проведения концертов. А уже позднее организаторы отметили, что концерты всё ещё остаются в планах. По их словам, они поддерживают связь с артистом и работают над проведением двух выступлений.