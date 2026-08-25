Канье Уэста позвали с «чёсом» в Городец на фоне слухов о срыве шоу в Петербурге

Американскому рэперу Канье Уэсту предложили выступить в городе Городец Нижегородской области. Мэр муниципального округа Александр Мудров пообещал, что места хватит всем. Своё обращение к музыканту он разместил в телеграм-канале.

«Если у Канье Уэста есть сложности с выступлением в Санкт-Петербурге, он всегда может провести концерт на гостеприимной Городецкой земле. Места хватит всем!» — говорится в тексте.