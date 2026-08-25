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Регион
25 августа, 16:54

Канье Уэста позвали с «чёсом» в Городец на фоне слухов о срыве шоу в Петербурге

Обложка © ТАСС / ETIENNE LAURENT

Обложка © ТАСС / ETIENNE LAURENT

Американскому рэперу Канье Уэсту предложили выступить в городе Городец Нижегородской области. Мэр муниципального округа Александр Мудров пообещал, что места хватит всем. Своё обращение к музыканту он разместил в телеграм-канале.

«Если у Канье Уэста есть сложности с выступлением в Санкт-Петербурге, он всегда может провести концерт на гостеприимной Городецкой земле. Места хватит всем!» — говорится в тексте.

«Ну чё ты, едешь, нет?» Россияне требуют от Канье Уэста решить проблемы с концертом в Петербурге
«Ну чё ты, едешь, нет?» Россияне требуют от Канье Уэста решить проблемы с концертом в Петербурге

Напомним, даты 10 и 11 октября всё ещё указаны в официальном расписании мирового турне артиста. Рэпер должен выступить в Санкт-Петербурге. Однако «Газпром Арена» сообщила, что договор аренды стадиона не заключался, поэтому провести там выступления невозможно. Организатором мероприятия явлется агентство Say Agency. Там заверили, что шоу не отменены, а юридические нюансы будут улажены. Также опровергается информация о переносе концертов Уэста в Москву или Екатеринбург.

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Татьяна Миссуми
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