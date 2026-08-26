«Газпром Арена» назвала вероятным перенос концертов Канье Уэста в Петербурге

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге пока не отменён — «Газпром Арена» заявила, что ведёт переговоры с организаторами шоу. При этом проведение выступления, вероятно, потребует переноса дат.

Пресс-служба площадки сообщила «Осторожно, новости», что сейчас обсуждает организационные вопросы с агентством SAY Agency, которое занимается концертом.

«Единственный момент — это то, что, скорее всего, будет перенос дат», — заявили представители «Газпром Арены».

Ранее на площадке сообщали, что концертов Уэста не будет.

Изначально шоу Канье Уэста было запланировано в Петербурге на октябрь. Организаторы ранее заявляли о подготовке концерта на «Газпром Арене», однако позже между площадкой и агентством возникли разногласия по поводу проведения мероприятия.

Концерты Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге, запланированные на 10 и 11 октября 2026 года на «Газпром Арене», оказались под угрозой срыва из-за противоречивых заявлений организаторов и руководства стадиона. Хотя площадка сама первоначально анонсировала выступления и вела розыгрыш билетов, 24 августа она официально заявила, что не подписывала договор аренды, в связи с чем концерт на её территории невозможен. Организатор из московского агентства Say Agency, в свою очередь, опроверг отмену, утверждая, что договор должен был быть подписан до 27 августа, а артист уже получил предоплату, и они пытаются урегулировать ситуацию с площадкой.

Ранее Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста не станут переносить из Санкт-Петербурга в Москву или Екатеринбург. Организаторы продолжают решать вопрос с «Газпром Ареной».