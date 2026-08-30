Рэпер Icegergert сомневается, что концерты Канье Уэста в России состоятся

Российский рэпер Icegergert усомнился, что его американский коллега Канье Уэст приедет с концертом в нашу страну. По его мнению, предыдущая попытказвезды организовать выступление в РФ не увенчалась успехом, поэтому и нынешние планы вызывают вопросы.

«Да вряд ли он приедет... До этого, наверное, просто он пытался приехать — не получилось. Почему сейчас получится?» — отметил собеседник «Газеты.ru».

Напомним, ранее организаторы заверили, что концерты Канье Уэста в Петербурге не отменены и подготовка продолжается. Кроме того, площадка предупредила о фейках вокруг предстоящего шоу и призвала доверять только официальным сообщениям.