«Кроме шока, ничего»: Захарова прошлась по признавшемуся в любви к Гитлеру Канье Уэсту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о скандальных выходках американского рэпера Канье Уэста на фоне разговоров о возможном выступлении артиста в России. По её словам, Россия не закрывала двери для зарубежных исполнителей и продолжает приглашать иностранных артистов на фестивали, конкурсы и культурные программы. Исключение, подчеркнула дипломат, касается тех, кто пропагандирует нацистскую и неонацистскую идеологию и нарушает закон.

Захарова прошлась по скандалам Канье Уэста. Видео © Life.ru

При этом Захарова призналась, что у неё вызывают серьёзные вопросы публичные действия Канье Уэста, связанные с восхвалением Адольфа Гитлера, использованием свастики и соответствующей идеологии в творчестве. Особенно Захарову возмутило то, что одна из таких песен появилась 8 мая 2025 года, накануне юбилея Победы.

«Когда я это услышала, и тем более это было сделано 8 мая 2025 года, когда весь мир отмечал юбилей Победы, ну, кроме шока, это во мне ничего не вызвало», — подчеркнула представитель МИД на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».

На фоне слов Захаровой вокруг возможных концертов Канье Уэста в Петербурге до сих пор сохраняется неопределённость. Life.ru писал, что «Газпром Арена» заявила об отсутствии подписанного договора на проведение шоу, тогда как организаторы настаивали, что концерты не отменены.

Сам Уэст ранее уже оказывался в центре скандала из-за высказываний о нацизме. В феврале 2025 года Life.ru сообщал, что рэпер называл себя нацистом и признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Позднее он заявил, что больше не считает себя нацистом.