«Газпром Арена» предупредила о фейках вокруг концерта Канье Уэста
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«Газпром Арена» призвала зрителей не доверять неофициальным сообщениям о концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Предупреждение пресс-служба стадиона опубликовала в Telegram.
Представители площадки отметили, что вокруг предстоящего шоу участились случаи мошенничества и распространения недостоверных сведений.
Обновления, касающиеся выступления рэпера, могут появляться только на официальных ресурсах организатора Say Agency.
Сведения об изменениях в концертной программе самой «Газпром Арены» будут размещать на сайте стадиона.
Публикации на других площадках, которые не получили подтверждения по этим каналам, следует считать недостоверными, подчеркнули в пресс-службе.
История вокруг выступлений обострилась 24 августа, когда площадка заявила, что без подписанного договора аренды шоу состояться не может. Организаторы продолжили подготовку и сообщили, что даты не отменены. Позднее Say Agency опровергло перенос концертов в Москву или Екатеринбург, заявив, что продолжает решать вопрос со стадионом.
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