Канье не заменят на Шамана: Организаторы ответили на слухи об отмене концерта в Петербурге

Концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге не отменён, подготовка к нему продолжается. Об этом сообщила генеральный директор Say Agency Анна Субчева в серии видеоответов на вопросы поклонников в телеграм-канале.

«Концерт будет проведён», — заявила руководитель агентства.

Сейчас команда организаторов собирает документы, необходимые для запуска мероприятия. В Say Agency также опровергли слухи о том, что вместо Уэста на сцену может выйти певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов. Заменять американского исполнителя не планируют.

Агентство также не рассматривает перенос заявленных дат или смену концертной площадки. Ранее выступления Уэста анонсировали на 10 и 11 октября на «Газпром Арене».

В конце августа Say Agency уже подтверждало, что концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся. Субчева сообщала, что организаторы подписали договор со своей стороны и ожидали подписи представителей площадки. По её словам, возникшие технические вопросы были урегулированы, а подготовка шоу продолжилась.