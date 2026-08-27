Смольный отказался комментировать ситуацию с концертами Канье Уэста
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Власти Санкт-Петербурга не стали комментировать неопределённость вокруг концертов Канье Уэста, которые ранее анонсировали на 10 и 11 октября. Вице-губернатор Борис Пиотровский ограничился коротким ответом на вопрос журналистов «Интерфакса».
«Без комментариев», — сказал курирующий культуру вице-губернатор, когда его спросили, следит ли Смольный за развитием ситуации.
Выступления рэпера планировалось провести на «Газпром Арене». Однако 24 августа стадион заявил, что договор аренды с организатором Say Agency не подписывался, поэтому концерты на этой площадке состояться не могут.
Организаторы с такой постановкой вопроса не согласились. В Say Agency утверждали, что площадка ранее согласовала официальное письмо для анонса шоу, а договор аренды предполагалось подписать до 27 августа. Агентство при этом отмену концертов не объявляло.
История получила дополнительный резонанс после того, как с сайта «Газпром Арены» исчез анонс выступлений. Сама площадка позднее призвала ориентироваться только на официальные сообщения организатора по поводу концертов.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Газпром Арена» предупредила поклонников Канье Уэста о недостоверных сообщениях вокруг шоу. На стадионе подчеркнули, что официальные обновления по концертам должны публиковаться на ресурсах Say Agency.
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