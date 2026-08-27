Смольный отказался комментировать ситуацию с концертами Канье Уэста

Власти Санкт-Петербурга не стали комментировать неопределённость вокруг концертов Канье Уэста, которые ранее анонсировали на 10 и 11 октября. Вице-губернатор Борис Пиотровский ограничился коротким ответом на вопрос журналистов «Интерфакса».

«Без комментариев», — сказал курирующий культуру вице-губернатор, когда его спросили, следит ли Смольный за развитием ситуации.

Выступления рэпера планировалось провести на «Газпром Арене». Однако 24 августа стадион заявил, что договор аренды с организатором Say Agency не подписывался, поэтому концерты на этой площадке состояться не могут.

Организаторы с такой постановкой вопроса не согласились. В Say Agency утверждали, что площадка ранее согласовала официальное письмо для анонса шоу, а договор аренды предполагалось подписать до 27 августа. Агентство при этом отмену концертов не объявляло.

История получила дополнительный резонанс после того, как с сайта «Газпром Арены» исчез анонс выступлений. Сама площадка позднее призвала ориентироваться только на официальные сообщения организатора по поводу концертов.