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26 августа, 16:45

Петербурженка вернула почти 200 тысяч рублей за билет на Канье Уэста в VIP-ложу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Петербурженка смогла вернуть 176 тысяч рублей за билет в VIP-ложу на несостоявшийся пока концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге. В сумму вошли 160 тысяч рублей за сам билет и ещё 16 тысяч сервисного сбора. Об этом пишет «Фонтанка».

Чтобы получить деньги обратно, покупательнице пришлось самостоятельно обратиться к организаторам по электронной почте. В заявлении она сослалась на закон о защите прав потребителей и указала, что условия покупки были недостаточно понятными.

Ранее некоторые покупатели заявляли, что при оформлении билетов возникла путаница с VIP-ложами. На сайте сектор отображался единым блоком, из-за чего часть пользователей решила, что за 160 тысяч рублей получает доступ ко всей ложе на 12 человек, а не одно место.

После обращения организаторы согласовали возврат средств. При этом вопрос с билетами других категорий пока остаётся открытым.

Ситуация вокруг концертов Канье Уэста в Петербурге остаётся неоднозначной. «Газпром Арена» ранее заявила, что договор аренды со стадионом не был заключён, тогда как организаторы утверждают, что переговоры продолжаются.

Выступления рэпера были заявлены на 10 и 11 октября. Сейчас стороны продолжают обсуждать возможность проведения шоу.

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Ранее ситуацию вокруг концерта Канье Уэста в Петербурге прокомментировал депутат Госдумы Евгений Попов. Он заявил, что противники мероприятия уже создали своеобразную «секту», чтобы не допустить проведения концерта.

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Полина Никифорова
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