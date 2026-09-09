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Опубликовано 9 сентября, 20:53

Число пострадавших при атаке БЭК в Сочи увеличилось до 8 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Сочи восемь человек пострадали в результате атаки безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) на набережную. Об этом проинформировали в оперативном штабе Краснодарского края.

«Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до 8 человек. Пять человек доставили в медицинские организации, ещё троим оказали всю необходимую помощь на месте», — говорится в сообщении.

Атака также привела к частичным повреждениям пляжной инфраструктуры и участка Приморской набережной рядом с ним. На месте работают экстренные службы.

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Ранее оперштаб сообщал, что в результате атаки БЭК ВСУ на набережной Сочи произошло возгорание. В ДНР 9 сентября из-за атак ударных дронов погиб один человек и пострадали девять мирных жителей. В Макеевке, Горловке, Докучаевске, а также в Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах повреждены пять домов, восемь объектов гражданской инфраструктуры, автомобили, автобус и тепловоз.

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Тимур Хингеев
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