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Опубликовано 9 сентября, 16:03

Мужчина погиб и женщина пострадала при атаках дронов ВСУ на Белгородчину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель погиб при атаке беспилотника на частный дом в Грайворонском округе Белгородской области, ещё одна женщина получила ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Гора-Подол дрон ударил по территории частного домовладения. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. Ещё одна атака произошла в городе Грайворон. В результате удара беспилотника женщина получила осколочные ранения, её доставляют в больницу.

Всего, по данным оперштаба, под ударами находятся шесть муниципалитетов Белгородской области. Информация о последствиях атак уточняется.

При атаке ВСУ на Белгородский округ погибла женщина, ранен мужчина
При атаке ВСУ на Белгородский округ погибла женщина, ранен мужчина

Ранее в Белгородской области ещё один мирный житель погиб, двое получили ранения при атаках беспилотников. Смертельный удар тогда пришёлся по Новой Таволжанке Шебекинского округа.

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Наталья Демьянова
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