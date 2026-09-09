Мужчина погиб и женщина пострадала при атаках дронов ВСУ на Белгородчину

Мирный житель погиб при атаке беспилотника на частный дом в Грайворонском округе Белгородской области, ещё одна женщина получила ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Гора-Подол дрон ударил по территории частного домовладения. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. Ещё одна атака произошла в городе Грайворон. В результате удара беспилотника женщина получила осколочные ранения, её доставляют в больницу.

Всего, по данным оперштаба, под ударами находятся шесть муниципалитетов Белгородской области. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее в Белгородской области ещё один мирный житель погиб, двое получили ранения при атаках беспилотников. Смертельный удар тогда пришёлся по Новой Таволжанке Шебекинского округа.