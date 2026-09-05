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Опубликовано 5 сентября, 18:44

При атаке ВСУ на Белгородский округ погибла женщина, ранен мужчина

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В Белгородском округе в результате атаки украинского FPV-дрона погибла женщина, один мужчина получил ранения, сообщил Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотник ударил по автомобилю в посёлке Октябрьский. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Один человек погиб и 15 ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ
Один человек погиб и 15 ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о регулярных атаках БПЛА на приграничные районы Белгородской области и о мерах защиты мирного населения. В районе посёлка Волоконовка при атаке беспилотника на автобус предприятия пострадал мирный житель — мужчина получил множественные осколочные ранения ног и был доставлен в районную больницу с последующим переводом в Валуйскую ЦРБ, сам автобус также повреждён.

Больше новостей об атаках беспилотников и последствиях ударов — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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