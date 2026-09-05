Один человек погиб и 15 ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ

В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак Вооружённых сил Украины один мирный житель погиб, ещё 15 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Во время удара ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… Пострадали 15 человек, включая двоих детей. Один ребёнок госпитализирован, другой продолжает лечение амбулаторно. Ещё трое взрослых находятся в медицинских учреждениях. Врачи оценивают состояние двоих раненых как тяжёлое», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинские формирования 146 раз атаковали территорию области. Противник совершил семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 13 раз сбросил взрывные устройства с беспилотников. Под удары попали 13 округов региона. Благодаря работе ПВО и задействованных подразделений было сбито и подавлено 153 беспилотника.

Ранее Life.ru рассказывал, что 2 сентября в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали семь мирных жителей. Под удары попали населённые пункты в Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском, Корочанском и Валуйском округах. Ранения получили водители и жители в результате атак FPV-дронов и ударов по автомобилям, десятки объектов инфраструктуры и частных владений были повреждены .