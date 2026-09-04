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Регион
Опубликовано 4 сентября, 15:25

Водитель ранен при атаке ВСУ на автомобиль под Брянском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Множественные осколочные ранения получил водитель гражданского автомобиля в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил в Max врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошёл в деревне Сагутьево. Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал легковую машину. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пять человек ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке
Пять человек ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке

Ранее шестнадцатилетний юноша пострадал при детонации беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в посёлке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. Медики диагностировали у него акубаротравму. После оказания помощи подросток отказался от поездки в стационар.

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Татьяна Миссуми
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