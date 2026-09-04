16-летний подросток пострадал при детонации дрона ВСУ в Пролетарском

Шестнадцатилетний юноша пострадал при детонации беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в посёлке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. Медики диагностировали у него акубаротравму. После оказания помощи подросток отказался от поездки в стационар. Информацией делится оперштаб региона.

Наиболее серьёзные повреждения зафиксированы в Пролетарском: выбиты окна в трёх многоквартирных и трёх частных домах, повреждены девять автомобилей. В селе Илёк-Кошары удар пришёлся по объекту инфраструктуры. В Шебекинском округе под обстрел попали Чураево, Новая Таволжанка и Вознесеновка. Повреждения получили машина, гараж и коммерческий объект. В самом Шебекино выбило остекление квартиры.

В Красной Яруге FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, повредив балконы и окна. В Белгородском округе повреждения получили коммерческий и социальный объекты, а также несколько автомобилей. Последствия зафиксированы в Октябрьском, Красном Октябре и возле Крутого Лога.

В Грайворонском округе после ударов пострадали два частных дома и машины. В Глотове полностью сгорели жилое строение и хозяйственная постройка. Ещё один беспилотник сдетонировал на дороге в селе Казинка Валуйского округа, посекло фасад и забор домовладения.

Ранее в Шебекино при повторном взрыве погибли врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина. Медики услышали крики о помощи и направились к пострадавшим после первого удара. Однако вновь произошла детонация вражеского БПЛА.