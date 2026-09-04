Хинштейн: Украинский дрон врезался в многоквартирный дом на окраине Курска

Украинские беспилотники атаковали Курскую область. Один БПЛА повредил многоквартирный дом на окраине Курска, ещё один человек получил ранение в результате удара в районе села Колячек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».

По предварительной информации, беспилотник влетел в торцевую часть многоэтажного здания в Курске. На месте происшествия работают экстренные службы, данных о пострадавших среди жителей не поступало.

Также атака FPV-дрона произошла в селе Колячек Хомутовского района. В результате удара 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался. В результате атаки также был повреждён автомобиль.

«На месте работают оперативные службы. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Ситуацию держу на контроле», — написал губернатор.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Курской области после атак ВСУ без электричества временно остались более 7 тысяч потребителей в 99 населённых пунктах. Энергоснабжение удалось восстановить по резервной схеме. За сутки силы ПВО и РЭБ также нейтрализовали 159 беспилотников, а регион подвергся артиллерийским ударам и сбросам взрывных устройств с дронов.