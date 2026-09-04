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Опубликовано 4 сентября, 09:22

СК расследует смертельный удар ВСУ по автобусу в Горловке

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после украинского удара по автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики, при котором погибла женщина. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооружёнными формированиями Украины на автобус в Донецкой Народной Республике (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

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Напомним, украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Горловке. Погибла женщина, ещё пять человек пострадали. Также ВСУ атаковали другие районы ДНР.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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