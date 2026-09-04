СК расследует смертельный удар ВСУ по автобусу в Горловке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после украинского удара по автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики, при котором погибла женщина. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооружёнными формированиями Украины на автобус в Донецкой Народной Республике (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Напомним, украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Горловке. Погибла женщина, ещё пять человек пострадали. Также ВСУ атаковали другие районы ДНР.