Три человека погибли, 14 пострадали при атаках БПЛА ВСУ на ДНР 3 сентября

Три человека погибли, ещё 14 мирных жителей пострадали в ДНР после атак украинских дронов. Под ударами оказались транспортные предприятия, автобус и коммунальная техника, сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Волновахе удар по коммунальному автотранспортному предприятию привёл к гибели женщины 1977 года рождения. Ещё четверо сотрудников пострадали, причём одна женщина получила тяжёлые ранения. При атаках на складские помещения и локомотивное депо ранения получили ещё двое жителей. В Горловке беспилотник атаковал рейсовый автобус в Никитовском районе. Погибла женщина, личность которой устанавливается. Пять пассажиров пострадали.

В посёлке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа под удар попал мусоровоз ГУП ДНР «Донснабкомплект». Погиб мужчина 1996 года рождения, ещё один человек ранен. Двое мужчин также пострадали на автодороге Р-150.

В общей сложности повреждены шесть домов, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, пять автобусов, три грузовых и 12 легковых автомобилей. Повреждения зафиксированы в Горловке, Макеевке, Мариуполе, Енакиево, Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах.

Ранее оперштаб Белгородской области проинформировал о том, что в Грайворонском округе пострадали три человека в результате атак ВСУ. Один мужчина и две женщины госпитализированы с осколочными ранениями различных частей тела. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу