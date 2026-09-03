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Опубликовано 3 сентября, 19:05

В Белгородской области из-за сбросов взрывчатки с БПЛА пострадали три человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Грайворонском округе ранены трое мирных граждан. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника мужчина и две женщины получили осколочные ранения различных частей тела», — уточняет в сообщении.

Один мужчина и две женщины госпитализированы с осколочными ранениями различных частей тела. Бойцы самообороны оперативно доставили раненых в Борисовскую центральную районную больницу, где им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пять человек ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке
Пять человек ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке

Ранее четыре человека погибли в результате удара по Шебекино Белгородской области. Среди погибших — два сотрудника скорой помощи и супружеская пара. Ещё трое мужчин получили осколочные ранения. Среди пострадавших оказался водитель машины скорой помощи. Им оказывают медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице.

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Алена Пенчугина
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