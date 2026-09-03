Украинский беспилотник нанёс целенаправленный удар по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки. В результате атаки пострадали пять мирных жителей.

«В результате целенаправленного удара дрона украинских террористов по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранены пять мирных жителей», — сообщил мэр города Иван Приходько в соцсетях.

Горловка и другие города ДНР регулярно подвергаются обстрелам и атакам БПЛА со стороны ВСУ. Мишенью становятся жилые кварталы, школы, рынки и транспорт. Удар по автобусу — очередное доказательство того, что киевский режим не гнушается тактикой террора против мирного населения.

Ранее стало известно о потерях среди жителей Белгородской области с февраля 2022 года на фоне атак со стороны ВСУ. За этот период, по его словам, погибли 667 белгородцев, в том числе 28 детей. Ранения получили ещё 5 080 человек, среди пострадавших — 305 несовершеннолетних.