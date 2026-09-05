Мирный житель пострадал при атаке дрона на автобус под Белгородом

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на автобус предприятия в районе посёлка Волоконовка Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Мужчина получил множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Волоконовскую центральную районную больницу, а после оказания первой помощи планируют перевести в Валуйскую ЦРБ.

Сам автобус получил повреждения. Ещё один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль — повреждена машина.

Под ударами оказались и другие районы области. В селе Ржевка Шебекинского округа после детонации дрона загорелся цех на территории предприятия. Пожар ликвидировали, также в одном из многоквартирных домов выбило остекление квартиры.

В селе Ломное Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения и пробил крышу хозяйственной постройки. В селе Солохи Белгородского округа беспилотник атаковал грузовик, повредив прицеп.

Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один мирный житель и ещё 15 получили ранения. Удары пришлись сразу по нескольким муниципалитетам региона, пострадали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры. Власти области продолжают сообщать о новых атаках беспилотников в течение 5 сентября.