Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 17:54

За день системы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день российские системы ПВО сбили над восемью регионами страны 53 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

ПВО 12 часов отражала атаку на регионы России и сбила 230 украинских дронов
ПВО 12 часов отражала атаку на регионы России и сбила 230 украинских дронов

Ранее Минобороны отчиталось об успех российских зенитчиков в зоне проведения СВО. Уничтожено 670 украинских БПЛА самолётного типа и семь управляемых авиабомб.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar