За день системы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над регионами РФ

За минувший день российские системы ПВО сбили над восемью регионами страны 53 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось об успех российских зенитчиков в зоне проведения СВО. Уничтожено 670 украинских БПЛА самолётного типа и семь управляемых авиабомб.