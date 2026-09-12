За день системы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над регионами РФ
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За минувший день российские системы ПВО сбили над восемью регионами страны 53 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось об успех российских зенитчиков в зоне проведения СВО. Уничтожено 670 украинских БПЛА самолётного типа и семь управляемых авиабомб.
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