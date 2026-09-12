ПВО 12 часов отражала атаку на регионы России и сбила 230 украинских дронов
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Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Республикой Крым.
Кроме того, средства ПВО уничтожали воздушные цели над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее сообщалось, что дроны были сбиты над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива. Это — Миллеровский, Морозовский, Советский, Каменский, Тарасовский, Чертковский, Азовский, Неклиновский, Шолоховский, Мясниковский и Родионово-Несветайский районы.
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