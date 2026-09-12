Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 05:53

ПВО 12 часов отражала атаку на регионы России и сбила 230 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Республикой Крым.

Кроме того, средства ПВО уничтожали воздушные цели над акваториями Азовского и Чёрного морей.

После уничтожения 70 БПЛА в Таганроге загорелись несколько построек
После уничтожения 70 БПЛА в Таганроге загорелись несколько построек

Ранее сообщалось, что дроны были сбиты над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива. Это — Миллеровский, Морозовский, Советский, Каменский, Тарасовский, Чертковский, Азовский, Неклиновский, Шолоховский, Мясниковский и Родионово-Несветайский районы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar