Свыше 70 БПЛА сбили при отражении атаки на Ростовскую область

В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожили более 70 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По его данным, дроны были сбиты над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива. Среди районов, где зафиксировали работу ПВО, — Миллеровский, Морозовский, Советский, Каменский, Тарасовский, Чертковский, Азовский, Неклиновский, Шолоховский, Мясниковский и Родионово-Несветайский.

Последствия атаки зафиксировали в Таганроге. После падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, ликвидация пожара продолжается.

Другая информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области при атаке беспилотника погиб 37-летний житель посёлка Глушково. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, мужчина получил тяжёлые ранения после удара БПЛА, спасти его не удалось.