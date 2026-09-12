Свыше 70 БПЛА сбили при отражении атаки на Ростовскую область
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В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожили более 70 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.
По его данным, дроны были сбиты над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива. Среди районов, где зафиксировали работу ПВО, — Миллеровский, Морозовский, Советский, Каменский, Тарасовский, Чертковский, Азовский, Неклиновский, Шолоховский, Мясниковский и Родионово-Несветайский.
Последствия атаки зафиксировали в Таганроге. После падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, ликвидация пожара продолжается.
Другая информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области при атаке беспилотника погиб 37-летний житель посёлка Глушково. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, мужчина получил тяжёлые ранения после удара БПЛА, спасти его не удалось.
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