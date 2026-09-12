Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 03:58

Таганрог подвергся массированной атаке БПЛА, есть очаги возгорания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Массированная атака беспилотников продолжается в Таганроге. В городе появились очаги возгорания, при этом информации о пострадавших не поступало.

«Этой ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом. Есть очаги возгорания», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас специалисты выясняют последствия атаки. Экстренные службы работают в местах падения обломков. Камбулова призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Удар дрона оборвал жизнь 37-летнего мужчины в курском Глушково
Удар дрона оборвал жизнь 37-летнего мужчины в курском Глушково

Накануне днём российские средства ПВО перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников самолётного типа. С 08:00 до 20:00 мск 11 сентября дроны сбили над десятью регионами России, а также над акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar