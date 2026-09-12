Таганрог подвергся массированной атаке БПЛА, есть очаги возгорания

Массированная атака беспилотников продолжается в Таганроге. В городе появились очаги возгорания, при этом информации о пострадавших не поступало.

«Этой ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом. Есть очаги возгорания», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас специалисты выясняют последствия атаки. Экстренные службы работают в местах падения обломков. Камбулова призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Накануне днём российские средства ПВО перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников самолётного типа. С 08:00 до 20:00 мск 11 сентября дроны сбили над десятью регионами России, а также над акваторией Чёрного моря.