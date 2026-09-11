Удар дрона оборвал жизнь 37-летнего мужчины в курском Глушково
Обложка © Life.ru
В посёлке Глушково Курской области мужчина погиб после удара беспилотника. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, 37-летний местный житель получил тяжёлые травмы, спасти его не смогли.
«Он получил тяжёлые ранения, которые к огромному горю оказались несовместимы с жизнью. Врачи сделали всё возможное, но реанимационные мероприятия не помогли», — написал глава региона.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее стало известно, что в больнице скончалась 71-летняя Нина Васильевна, которая пострадала при ударе украинского беспилотника по Рыльскому району. Атака вражеского дрона произошла 2 сентября в хуторе Звягин.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.