Удар дрона оборвал жизнь 37-летнего мужчины в курском Глушково

В посёлке Глушково Курской области мужчина погиб после удара беспилотника. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, 37-летний местный житель получил тяжёлые травмы, спасти его не смогли.

«Он получил тяжёлые ранения, которые к огромному горю оказались несовместимы с жизнью. Врачи сделали всё возможное, но реанимационные мероприятия не помогли», — написал глава региона.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.