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Опубликовано 11 сентября, 12:12

Удар дрона оборвал жизнь 37-летнего мужчины в курском Глушково

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Глушково Курской области мужчина погиб после удара беспилотника. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, 37-летний местный житель получил тяжёлые травмы, спасти его не смогли.

«Он получил тяжёлые ранения, которые к огромному горю оказались несовместимы с жизнью. Врачи сделали всё возможное, но реанимационные мероприятия не помогли», — написал глава региона.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Ранее стало известно, что в больнице скончалась 71-летняя Нина Васильевна, которая пострадала при ударе украинского беспилотника по Рыльскому району. Атака вражеского дрона произошла 2 сентября в хуторе Звягин.

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Андрей Бражников
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