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Опубликовано 11 сентября, 08:24

Раненная при ударе БПЛА 71-летняя пенсионерка из хутора Звягин умерла в больнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В больнице скончалась 71-летняя Нина Васильевна, которая пострадала при ударе украинского беспилотника по Рыльскому району. Информацию об этой трагедии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Медики на протяжении нескольких дней отчаянно боролись за жизнь пожилой женщины, однако спасти ее не удалось.

«Наши врачи делали всё возможное, чтобы её спасти, но организм женщин не справился», — констатировал Хинштейн, выразив самые искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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Атака вражеского дрона произошла 2 сентября в хуторе Звягин. Беспилотник ударил непосредственно во двор многоквартирного жилого дома, где в этот момент находилась местная жительница. Пострадавшую экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с тяжелыми ранениями.

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Андрей Бражников
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